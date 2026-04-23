Tesla otomobillerin efsane özelliği Türkiye’ye geliyor. İlk adım sessiz sedasız atıldı
Tesla, Türkiye’deki kullanıcıların uzun süredir beklediği otonom sürüş için resmen düğmeye bastı. Kısa süre önce Hollanda için aktif edilen özelliğin ülkemizde de aktif hale gelmesi için ilk adımlar atıldı.
Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk isimlerden Tesla, araçlarında sunduğu birçok özellikle diğer rakiplerinden ayrılıyor. Teknoloji tarafında ciddi yenilikleriyle ön plana çıkan Tesla, birkaç yıldır düzenli olarak güncellediği FSD yazılımı ile otonom sürüş imkanı veriyor.
Bu özellikten Türkiye’deki kullanıcılar olarak uzun zamandır mahrumduk. Ancak elektrikli otomobil devi peş peşe adımlar atarak ülkemizdeki Tesla sahiplerini şimdiden heyecanlandırdı.
Tesla, İstanbul merkezli olarak yeni bir “Vehicle Operator/Araç Operatörü” iş ilanı açtı. Bu ilan, FSD’nin Türkiye’ye getirilmesi yolunda atılmış ilk resmi adım olabilir.
İlanın açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor: “Araç veri toplama ekibimize katılacak bir çalışma arkadaşı arıyoruz. Araç Operatörü olarak temel göreviniz, araç performansımızı iyileştirecek yüksek kalitedeki verilerin eksiksiz şekilde toplanmasına nezaret etmektir. Bu rol hızlı ve dinamik bir tempoda çalışabilmeyi, detaylara titizlikle dikkat etmeyi ve yüksek düzeyde esneklik göstermeyi gerektiriyor.”