Tesla sahalara döndü! İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobiller

Ancak ABD merkezli otomobil devi, son aylarda farklı stratejiler izleyerek yeniden toparlandı. Önce Model S ve Model X otomobillerinin üretimini durduran Tesla, daha sonra ise uygun fiyatlı Model 3 ve Model Y ikilisini piyasaya sürerek rekabeti bir kez daha hareketlendirdi.