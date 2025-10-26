Tesla sahalara döndü! İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobiller
Ekim ayına girerken, Avrupa pazarında otomobil satışları yeniden şekillendi. Musk nedeniyle satışları düşen Tesla, sahalara geri döndü. İşte Eylül 2025’te Avrupa’da en çok satan otomobiller!
2025 yılının sonuna yaklaşırken otomobil pazarı bu yıl oldukça hareketli geçti. Sektörde rekabet genellikle birkaç büyük marka arasında yoğunlaşırken, Tesla bu yarışta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.
Elon Musk’ın siyasi görüşleri ve çarpıcı açıklamaları nedeniyle Tesla, Avrupa’nın birçok yerinde boykot edildi. Hal böyle olunca markanın satışlarında da düşüş yaşandı.
Ancak ABD merkezli otomobil devi, son aylarda farklı stratejiler izleyerek yeniden toparlandı. Önce Model S ve Model X otomobillerinin üretimini durduran Tesla, daha sonra ise uygun fiyatlı Model 3 ve Model Y ikilisini piyasaya sürerek rekabeti bir kez daha hareketlendirdi.