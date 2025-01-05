Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı
Tesla Model Y’nin makyajlı kasası bir otoparkta çekilen görüntülerde ortaya çıktı.
Dünyanın ilk doğuştan elektrikli otomobil markası olan Tesla, modellerini güncellemeye devam ediyor.
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Son olarak Model 3’ten ilham alınarak yenilenen ve makyajlanan Model Y kamuflajlı olarak geçtiğimiz günlerde görüntü vermişti. Bu kapsmda Tesla Model Y'yi sonbahar döneminde bayilere göndererek duyuracaktı.
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Fakat aradan geçen çok kısa bir süre içerisinde ise Model Y’nin kamuflajsız ve üzeri açık bir halde görüntüsü ortaya çıktı.
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