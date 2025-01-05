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  4. Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı

Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı

Tesla Model Y’nin makyajlı kasası bir otoparkta çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı - Sayfa 1

Dünyanın ilk doğuştan elektrikli otomobil markası olan Tesla, modellerini güncellemeye devam ediyor.

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Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı - Sayfa 2

Son olarak Model 3’ten ilham alınarak yenilenen ve makyajlanan Model Y kamuflajlı olarak geçtiğimiz günlerde görüntü vermişti. Bu kapsmda Tesla Model Y'yi sonbahar döneminde bayilere göndererek duyuracaktı. 

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Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı - Sayfa 3
Fakat aradan geçen çok kısa bir süre içerisinde ise Model Y’nin kamuflajsız ve üzeri açık bir halde görüntüsü ortaya çıktı.
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Tesla sonbaharı bekliyordu ama işler değişti. Model Y’nin görüntüleri sızdı - Sayfa 4

autospies.com’da yer alan görüntülerde aracın tasarımında ufak tefek dokunuşların yapıldığı görüldü. Tesla tutkunlarının heyecanlandıran görüntülerde aracın ön tamponuna yerleştirilmiş olan kamera dikkati çekiyor.

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