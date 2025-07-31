Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi
Otonom sürüş konusunda iddialı olan otomobil markaları Çin’de zorlu bir teste tabi tutuldu.
Markaların otonom ya da yarı otonom sürüş konusundaki iddiaları arttı. Hatta bazı ülkelerde otonom sürüş sistemine sahip taksiler bile kullanılmaya başlandı.
Özellikle Çinli markaların sektöre girmesiyle bu sistemlerdeki gelişmeler hız kazandı. Otomotiv literatürüne Tesla ile giriş yapan otonom sürüş artık Xiaomi, Xpeng, Aito, BYD, iCar, Zeekr gibi çok sayıda marka tarafından kullanılmaya başlandı.
DÜNYA DEVLERİNE PARMAK ISIRTAN TEST
Çinli medya kuruluşu Dongchedi ise otonom sürüşte iddialı markalara zorlu bir test uyguladı. Araçların ani fren, şerit değiştirme başta olmak üzere çok sayıda donanımının test edildiği süreçte birçok marka adeta baltayı taşa vurdu.