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  4. Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi

Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi

Otonom sürüş konusunda iddialı olan otomobil markaları Çin’de zorlu bir teste tabi tutuldu.

Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi - Sayfa 1

Markaların otonom ya da yarı otonom sürüş konusundaki iddiaları arttı. Hatta bazı ülkelerde otonom sürüş sistemine sahip taksiler bile kullanılmaya başlandı.

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Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi - Sayfa 2

Özellikle Çinli markaların sektöre girmesiyle bu sistemlerdeki gelişmeler hız kazandı. Otomotiv literatürüne Tesla ile giriş yapan otonom sürüş artık Xiaomi, Xpeng, Aito, BYD, iCar, Zeekr gibi çok sayıda marka tarafından kullanılmaya başlandı.

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Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi - Sayfa 3

DÜNYA DEVLERİNE PARMAK ISIRTAN TEST

Çinli medya kuruluşu Dongchedi ise otonom sürüşte iddialı markalara zorlu bir test uyguladı. Araçların ani fren, şerit değiştirme başta olmak üzere çok sayıda donanımının test edildiği süreçte birçok marka adeta baltayı taşa vurdu.

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Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi - Sayfa 4

HANGİ OTONOM SÜRÜŞ DAHA BAŞARILI OLDU?

 Donanimhaber.com tarafından derlenen ve Dongchedi’nin uyguladığı zorlu testin sonuçları şöyle:

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