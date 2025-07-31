Tesla, Toyota, Mercedes, Volkswagen, BYD, Zeekr * İşte dünyanın en güvenli otonom sürüş sistemi

DÜNYA DEVLERİNE PARMAK ISIRTAN TEST

Çinli medya kuruluşu Dongchedi ise otonom sürüşte iddialı markalara zorlu bir test uyguladı. Araçların ani fren, şerit değiştirme başta olmak üzere çok sayıda donanımının test edildiği süreçte birçok marka adeta baltayı taşa vurdu.