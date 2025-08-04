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  4. Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu!

Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu!

Elon Musk’ın sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla, Avrupa’da uzun yıllardır sattığı iki popüler modelinin üretimini sonlandırdı.

Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu! - Sayfa 1

Elektrikli otomobilde geçtiğimiz yıllarda dünya birincisi olan Tesla, Elon Musk’ın davranışlarının yanı sıra artan rekabetle de birlikte kan kaybediyor.

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Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu! - Sayfa 2

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketinin satışlarında düşüşler yaşanırken, firma artık uygun fiyatlı modellere odaklanarak kaybettiklerini geri kazanmayı amaçlıyor. Ancak Tesla, bu süreçte bazı modelleri ürün gamından çıkaracak.

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Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu! - Sayfa 3

Bir dönem markanın ikonik modellerinden biri haline gelen Model S ve Model X için yolun sonu geldi.

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Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu! - Sayfa 4

Tesla’nın premium elektrikli otomobilleri şık tasarımlarının yanı sıra dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyordu. Güçlü performansının yanında yenilikleriyle de her iki araç Tesla’nın vizyonunu temsil etmişti. 

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