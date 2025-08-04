Tesla’da bir dönem sona erdi! İki popüler model satıştan kaldırıldı, üretim durduruldu!
Elon Musk’ın sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla, Avrupa’da uzun yıllardır sattığı iki popüler modelinin üretimini sonlandırdı.
Elektrikli otomobilde geçtiğimiz yıllarda dünya birincisi olan Tesla, Elon Musk’ın davranışlarının yanı sıra artan rekabetle de birlikte kan kaybediyor.
ABD merkezli elektrikli otomobil şirketinin satışlarında düşüşler yaşanırken, firma artık uygun fiyatlı modellere odaklanarak kaybettiklerini geri kazanmayı amaçlıyor. Ancak Tesla, bu süreçte bazı modelleri ürün gamından çıkaracak.
Bir dönem markanın ikonik modellerinden biri haline gelen Model S ve Model X için yolun sonu geldi.