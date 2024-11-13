Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte
Elon Musk’ın gözbebeği Tesla Cybertruck için iyi bir başlangıç olmadı. Yıllardır beklenen otomobil piyasaya çıkarken, henüz birkaç ay içinde defalarca kez geri çağrıldı.
Elon Musk’ın şirketi Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini üretiyor. Model Y, Model X ve son olarak Cybetruck gibi dikkat çeken modeller dünyanın dört bir yanında görücüye çıktı.
Musk’ın elektrikli kamyoneti Cybertruck, henüz birkaç ay önce ilginç tasarımıyla piyasaya çıktı. Ancak otomobilin sorunları çıktığı tarihten bu yana bitmek bilmedi. Buna son olarak yeni bir geri çağrılma kararı daha eklendi.
Aktarılanlara göre ABD’de bulunan 2.431 adet Cybertruck, sürücü invertör arızası nedeniyle geri çağrıldı.