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  4. Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte

Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte

Elon Musk’ın gözbebeği Tesla Cybertruck için iyi bir başlangıç olmadı. Yıllardır beklenen otomobil piyasaya çıkarken, henüz birkaç ay içinde defalarca kez geri çağrıldı.

Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte - Sayfa 1

Elon Musk’ın şirketi Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini üretiyor. Model Y, Model X ve son olarak Cybetruck gibi dikkat çeken modeller dünyanın dört bir yanında görücüye çıktı. 

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Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte - Sayfa 2

Musk’ın elektrikli kamyoneti Cybertruck, henüz birkaç ay önce ilginç tasarımıyla piyasaya çıktı. Ancak otomobilin sorunları çıktığı tarihten bu yana bitmek bilmedi. Buna son olarak yeni bir geri çağrılma kararı daha eklendi.

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Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte - Sayfa 3

Aktarılanlara göre ABD’de bulunan 2.431 adet Cybertruck, sürücü invertör arızası nedeniyle geri çağrıldı. 

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Tesla’nın gözbebeği 5. kez geri çağrılıyor! Musk’ın başı Cybertruck ile dertte - Sayfa 4

Tesla, tekerleklerin sürüş gücünü kaybetmesine neden olabilecek sürücü invertörü arızası nedeniyle iki binden fazla aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Bu duyuru, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) uyarısının ardından geldi.

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