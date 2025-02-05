Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor
Elon Musk’ın şirketi Tesla, Çin pazarında Xiaomi’nin hezimetine uğrayabilir.
Mobil ve diğer teknolojik alanlardaki başarısıyla zirveye ulaşan Xiaomi, geçtiğimiz yıl tarihe marka adına tarihe geçecek bir adım attı.
Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ve diğer ev aletlerini üreten Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024’te ilk kez bir otomobil tanıttı. Uzun süredir beklenen otomobil Xiaomi SU7 model adıyla görücüye çıktı.
Avrupa pazarı için hazırlıkları yapılan Xiaomi SU7, şu anda sadece Çin’de satılıyor. Tamamen elektrikli olan bu otomobil birkaç ay içinde hedef olarak belirlenen rakamları da aşarak satış rekoru kırdı. Xiaomi SU7, 100 bin satış adetini geçerek 2024’te Çinli firma için bir kilometre taşı oldu.