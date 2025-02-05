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  4. Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor

Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor

Elon Musk’ın şirketi Tesla, Çin pazarında Xiaomi’nin hezimetine uğrayabilir.

Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor - Sayfa 1

Mobil ve diğer teknolojik alanlardaki başarısıyla zirveye ulaşan Xiaomi, geçtiğimiz yıl tarihe marka adına tarihe geçecek bir adım attı.

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Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor - Sayfa 2

Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ve diğer ev aletlerini üreten Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024’te ilk kez bir otomobil tanıttı. Uzun süredir beklenen otomobil Xiaomi SU7 model adıyla görücüye çıktı.

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Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor - Sayfa 3

Avrupa pazarı için hazırlıkları yapılan Xiaomi SU7, şu anda sadece Çin’de satılıyor. Tamamen elektrikli olan bu otomobil birkaç ay içinde hedef olarak belirlenen rakamları da aşarak satış rekoru kırdı. Xiaomi SU7, 100 bin satış adetini geçerek 2024’te Çinli firma için bir kilometre taşı oldu.

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Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor - Sayfa 4

2025’te ise Xiaomi, yepyeni modelleriyle otomobil pazarında adından daha çok söz ettirecek. Raporlara göre firma, bu yıl üç yeni otomobiliyle karşımıza çıkacak. Özellikle Çin pazarı söz konusu olduğunda geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Tesla’nın da tahtı sallanacak.

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