Tesla'yı tahtından edecek. Xiaomi 2025’te 3 yeni elektrikli otomobiliyle geliyor

Avrupa pazarı için hazırlıkları yapılan Xiaomi SU7, şu anda sadece Çin’de satılıyor. Tamamen elektrikli olan bu otomobil birkaç ay içinde hedef olarak belirlenen rakamları da aşarak satış rekoru kırdı. Xiaomi SU7, 100 bin satış adetini geçerek 2024’te Çinli firma için bir kilometre taşı oldu.