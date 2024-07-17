TOFAŞ, 7 bin 500 yıllık oyuncak arabanın replikasını yaptı
Mardin'deki arkeolojik kazılarda bulunan ve milattan önce 5500-3000 yıllarına tarihlenen oyuncak arabanın replikası, TOFAŞ Ar-Ge Prototip Atölyesi'nde kil ve toprak karışımıyla yapıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve milattan önce 5500-3000 yıllarına tarihlenen oyuncak arabanın kopyası, TOFAŞ Ar-Ge Prototip Atölyesi'nde kil ve toprak karışımıyla yapıldı.
Orijinali Mardin Müzesi'nde sergilenen arabanın replikası, Türkiye'nin alanındaki ilk ve tek müzesi olan, ziyaret edenleri Anadolu arabalarının binlerce yıllık değişim yolcuğuna çıkaran TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin gezi rotasındaki başlangıç noktasında konumlandırıldı.
Daha önce Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde ortaya çıkan 2600 yıllık at arabası buluntuları ve tekerlek parçalarının aslına uygun yapılmış versiyonları, müzenin başlangıç noktasını oluştururken, şimdiyse yaklaşık 7 bin 500 yıllık oyuncak araba replikası ziyaretçileri karşılıyor.
Müze yöneticisi Aylin Tatlı, oyuncak araba buluntusunun önemini anlattı.