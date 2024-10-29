Togg 2 yaşında! İşte yerli ve milli otomobilin hikayesi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan inişinin 2. yılını kutluyor. İşte proje aşamasından bugüne Togg ile ilgili merak edilenler
Türkiye’yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan yerli otomobil markası Togg, etrafında şekillenecek yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.
Türkiye'nin yerli otomobil hayali ilk olarak “Devrim” otomobiliyle somutlaştı. 1961 yılında Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil olan “Devrim” sonraki süreçte seri üretime geçemedi.
“Babayiğit”ler Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu
O tarihten bu yana birçok girişim ve fikir oluşsa da Türkiye’nin hayali Togg ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bir araya gelen “Babayiğit”ler Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell’in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda, elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi hedefiyle, yerli otomobil projesi hayata geçirilmiş oldu.