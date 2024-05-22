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  4. Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı

Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı

Yerli otomobil markası Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasında süreyi uzattığını açıkladı.

Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı - Sayfa 1

Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasında süreyi uzattığını duyurdu. Vadelerine göre yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz oranı kullanılabiliyor.

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Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı - Sayfa 2

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı - Sayfa 3

"Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

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Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı - Sayfa 4

Yoğun isteğiniz üzerine sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz.

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