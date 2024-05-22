Togg duyurdu: Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı
Yerli otomobil markası Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasında süreyi uzattığını açıkladı.
Togg, yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasında süreyi uzattığını duyurdu. Vadelerine göre yüzde 0 ve yüzde 1.99 faiz oranı kullanılabiliyor.
1 | 6
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2 | 6
"Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
3 | 6
Yoğun isteğiniz üzerine sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz.
4 | 6