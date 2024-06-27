Togg en değerli markalar listesine 20'nci sıradan girdi

Diğer taraftan, İSO tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO 500 listesine de 42'nci sıradan giren şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği 24,3 milyar liralık satış geliriyle devler listesinde yerini almış oldu.