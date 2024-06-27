Togg en değerli markalar listesine 20'nci sıradan girdi
Yerli ve Milli Togg, Brand Finance'ın "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde 20'nci sıradan girdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aracı T10X'i Türkiye'nin 81 ilinde Nisan 2023'ten itibaren kullanıcılarıyla buluşturan Togg, küresel ve yerel prestijli listelerin üst sıralarında yer alıyor.
Togg, uluslararası bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesine, T10X modelini kullanıcılarıyla buluşturduğu ilk yılında 182 milyon dolar marka değeriyle 20'nci sıradan girdi.
41'den fazla ülke 31 farklı sektör
Liste, Brand Finance'ın 41'den fazla ülkede 31 farklı sektörde faaliyet gösteren 6 binin üzerindeki şirketin marka algısıyla ilgili gerçekleştirdiği "Global Marka Değeri Takip Araştırması" raporunun bir parçasını oluşturuyor.
Diğer taraftan, İSO tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO 500 listesine de 42'nci sıradan giren şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği 24,3 milyar liralık satış geliriyle devler listesinde yerini almış oldu.