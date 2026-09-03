Togg eylül kampanyasını duyurdu: 48 aya varan vadeyle sıfır faizli ödeme imkanı

Togg, uygun fiyatlı modelini gelecek haziran ayında satışa sunmaya hazırlanırken T10X ve T10F modelleri için eylül ayına özel kampanyasını başlattı. Kampanyada müşterilere farklı finansman ve ödeme seçenekleri sunulurken, uzun vadeli ödeme planları ile faizsiz kredi imkanları öne çıktı. Filo ve bireysel müşterilere yönelik farklı alternatiflerin yer aldığı kampanyanın, çeşitli ihtiyaçlara hitap etmesi bekleniyor.