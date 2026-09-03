Togg eylül kampanyasını duyurdu: 48 aya varan vadeyle sıfır faizli ödeme imkanı
Togg, eylül ayına özel yeni kampanyasını müşterilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz ay en fazla tercih edilen otomobiller arasında ilk üçte yer alan Togg, 48 aya kadar vade ve yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle sıfır araç sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte kampanyanın detayları…
Togg, uygun fiyatlı modelini gelecek haziran ayında satışa sunmaya hazırlanırken T10X ve T10F modelleri için eylül ayına özel kampanyasını başlattı. Kampanyada müşterilere farklı finansman ve ödeme seçenekleri sunulurken, uzun vadeli ödeme planları ile faizsiz kredi imkanları öne çıktı. Filo ve bireysel müşterilere yönelik farklı alternatiflerin yer aldığı kampanyanın, çeşitli ihtiyaçlara hitap etmesi bekleniyor.
TOGG T10X EYLÜL AYI KAMPANYASI
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira,
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira,
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira,
V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F EYLÜL AYI KAMPANYASI
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira,
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira,
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira,
V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.