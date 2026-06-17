Togg sahibi olmak isteyenler müjde, yeni kampanya duyuruldu. Tam 900 bin TL
Togg, Haziran ayına özel T10X SUV ve yeni T10F sedan modelleri için 900 bin TL'ye varan %0 faizli kredi kampanyasını duyurdu. İşte taksit ve fiyat detayları.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, beklenen Haziran ayı kampanyasını resmen duyurdu.
Hem popüler SUV modeli T10X hem de yollara çıkmaya hazırlanan sedan modeli T10F için dikkat çekici finansman koşulları sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ayı boyunca Togg T10X ve T10F modellerinde 900 bin TL’ye varan tutarlar için %0 faizli kredi imkanı sağlanacak.