Togg T10F, Renault Clio ve dahası! İşte Münih Fuarı’na damga vuran yeni otomobiller

Avrupa’nın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Münih Otomobil Fuarı büyük sürprizlerle gerçekleşti. Yerli otomobil Togg T10F lansmanı gerçekleşirken, Mercedes, BMW ve Leap Motor gibi birçok marka sahne aldı. Ayrıca yeni Renault Clio modeli de tanıtıldı. İşte etkinliğe damga vuran otomobiller.

Kovid-19 nedeniyle birçok etkinlik ertelenirken, Avrupa’nın en büyük otomobil fuarlarından biri nihayet yıllar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı. 

Merakla beklenen Münih Otomobil Fuarı, Almanya’da gerçekleşti ve büyük sürprizlere ev sahipliği yaptı.

Münih’de düzenlenen fuarda birçok marka iddialı modelleriyle etkinliğe damga vurmayı başardı. 

En önemlisi BMW ve Mercedes, artık daha fazla elektrikli modeliyle pazarda rekabet edeceğini gösterdi. Peki Almanya’da tanıtılan otomobiller hangileri?

