  4. Togg T10F'le menzilini artırıyor! Satışa çıkacağı tarih duyuruldu

Yerli sedan otomobil Togg T10F için geri sayım başladı. Daha fazla menzil ile gelecek yeni elektrikli modelin satışa çıkacağı tarih de belli oldu.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, T10X ile SUV segmente damga vurdu. 20 binin üzerinde satışa imza atan yerli otomobil markası, merakla beklenen sedan versiyon için de müjdeleri peş peşe veriyor.

Togg ailesine eklenecek yeni sedan model için uzun süren bekleyiş nihayet son buluyor. 

Geçtiğimiz haftalarda test görüntüleri paylaşılan T10F, yeni tasarımının yanı sıra daha uzun menziliyle dikkat çekecek.

Menzilde güncellemeye giden Togg, T10F modeli için daha önce 600 kilometre olarak duyurulan menzilin net 623 kilometre olacağını açıkladı. 

