Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi

TOGG T10X NE KADAR?

T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.