  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi

Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi

Togg, T10X ve T10F modellerine yönelik yeni kampanyasını açıkladı. İşte T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatları ile taksit seçenekleri.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi - Sayfa 1

Togg, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için finansman desteğini sürdürüyor

1 | 9
Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi - Sayfa 2

Marka, sınırlı sayıdaki araç için faizsiz, ilk ödemesi 3 ay ertelenebilen ve uzun vadeye yayılan kredi seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında geçerli güncel Togg fiyatları da açıklandı.

2 | 9
Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi - Sayfa 3

TOGG T10X NE KADAR?

T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.

3 | 9
Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi - Sayfa 4

TOGG T10F NE KADAR?

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

4 | 9