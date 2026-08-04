Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi kampanyasını duyurdu: İşte taksit ve fiyat listesi
Togg, T10X ve T10F modellerine yönelik yeni kampanyasını açıkladı. İşte T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatları ile taksit seçenekleri.
Marka, sınırlı sayıdaki araç için faizsiz, ilk ödemesi 3 ay ertelenebilen ve uzun vadeye yayılan kredi seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında geçerli güncel Togg fiyatları da açıklandı.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.