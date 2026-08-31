Fiyatı yarı yarıya olacak: Togg’un yeni modeli resmen tanıtıldı. Herkes alabilecek

Türkiye’de otomobil pazarında bir hayli hareketlilik yaşanıyor. Yerli otomobil Togg’un ilk olarak T10X ile piyasaya çıkması, vatandaşları yeni modele yönlendirmişti. T10F ile sedan ailesine de yepyeni bir üye ekleyen Togg, bu kez de uygun fiyatlı modeli duyurdu.