Fiyatı yarı yarıya olacak: Togg’un yeni modeli resmen tanıtıldı. Herkes alabilecek
Yerli otomobil Togg, herkesin kolayca erişebileceği yeni model için harekete geçti. T6X olarak adlandırılan araç, herkes tarafından erişilebilir bir fiyata sahip olacak. İşte öne çıkan bilgiler…
Türkiye’de otomobil pazarında bir hayli hareketlilik yaşanıyor. Yerli otomobil Togg’un ilk olarak T10X ile piyasaya çıkması, vatandaşları yeni modele yönlendirmişti. T10F ile sedan ailesine de yepyeni bir üye ekleyen Togg, bu kez de uygun fiyatlı modeli duyurdu.
Togg'un T10X ve T10F modellerinin ardından merakla beklenen yeni üyesi T6X hakkında en somut bilgiler, yetkili isimden geldi.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, katıldığı Anadolu Ajansı'nın programında aracın ön tasarımını sergileyen bir prototipi ilk kez gösterirken, kullanıcıların bütçesini doğrudan ilgilendiren satış tarihi ve fiyat stratejisine dair de önemli açıklamalarda bulundu.
TOGG T6X İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Fuat Tosyalı, T6X modeli için yollara çıkış tarihini netleştirdi. Hedeflerinin 2027 yılının Haziran ayı olduğunu belirten Tosyalı, "Önümüzdeki Haziran ayında (2027) talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız." dedi. Bu açıklamayla birlikte, T10X ve yakında yollara çıkacak T10F'in ardından Togg ailesinin üçüncü üyesi için geri sayım resmen başlamış oldu.