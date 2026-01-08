Togg yeni kampanyayı duyurdu: İşte Togg'un 0 faizli kredi seçenekleri
Geçtiğimiz seneyi elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlayan yerli ve milli otomobil Togg, yeni yıla özel kaçırılmayacak kredi kampanyası başlattı.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satış performansıyla geride bıraktı. Satışlarını büyük ölçüde kredi destekli kampanyalarla güçlendiren Togg, 2026’ya da yeni finansman avantajlarıyla hızlı bir giriş yaptı.
Avrupa’nın en güvenli otomobilleri arasında gösterilen, Euro NCAP’ten 5 yıldız alan T10X ve T10F modelleri için sunulan kredi kampanyalarının ayrıntıları netleşti.
Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajıyla aylık 69 bin 4 lira taksitle kredi veriliyor.