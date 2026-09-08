Togg’dan sıfır faizli kredi fırsatı: T10X ve T10F’nin güncel fiyatları belli oldu
Togg, T10X ve T10F modellerinde geçerli sıfır faizli ve 48 aya kadar vade seçeneklerini içeren yeni finansman kampanyasını açıkladı. Kampanyanın detayları ve Togg’un modellerine yönelik sunulan kredi seçenekleri belli oldu.
Togg, sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz ve uzun vadeli finansman seçeneklerini içeren kampanyalarını sürdürüyor. Elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere yönelik sunulan kredi fırsatlarının yanı sıra Togg modellerinin güncel fiyatları da belli oldu.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.