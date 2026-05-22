Togg’dan bayram müjdesi: 30 Mayıs'a kadar yapanlara bedava olacak. Elinizi çabuk tutun
Yerli otomobil markası Togg, bayram öncesi kullanıcıların yüzünü güldürecek duyuru yaptı. T10X ve T10F kullanıcıları Kurban Bayramı hediyesi olarak ücretsiz şarj desteğine sahip olacak. İşte yapılması gerekenler…
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, her ay daha fazla satış rakamına ulaşıyor. T10F ile sedan segmentinde de rekabet etmeye başlayan yerli firma, elektrikli şarj istasyonları tarafında da önemli çalışmalar yürütüp sayıyı artıyor.
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken Togg, binlerce kullanıcısını ilgilendiren sürpriz bir duyuru yaptı. Yerli otomobil üreticisi, T10X ve T10F sahiplerine bayram hediyesi olarak ücretsiz şarj desteği sunacağını açıkladı.
Söz konusu kampanya, özellikle bayram tatilinde yola çıkmayı planlayan Togg sahipleri için ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak.