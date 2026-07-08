Togg’dan tüm kullanıcılara müjde: Herkes için geçerli, artık daha ucuz olacak
Yerli otomobil markası Togg, binlerce kullanıcısını yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Artık fiyat daha ucuz olacak ve bu fırsattan tüm kullanıcılar yararlanabilecek. İşte tüm detaylar…
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yaz aylarındaki seyahat yoğunluğunu gözeterek T10X kullanıcılarına Trugo şarj istasyonlarında %20 indirim uygulayacağını duyurdu.
Trugo'nun kendi şarj ağını kapsayan kampanya, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca geçerli olacak. Peki bu indirimli tarife, elektrikli araç sahiplerinin bütçesine ne kadar yansıyacak? Detaylar haberimizin devamında…
Konuyu biraz daha derine indirelim. Söz konusu kampanya kapsamında indirimden yararlanmak için Togg sahiplerinin Trugo'nun Autocharge (Otomatik Şarj) teknolojisini destekleyen ultra hızlı DC şarj istasyonlarını kullanmaları gerekiyor. Togg'un resmi paylaşımlarına göre,