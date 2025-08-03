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  4. Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek

Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek

Yerli ve milli otomobil markası Togg, ÖTV değişikliklerinin ardından güncel fiyatlarla T10X modelini bir kez daha satışa sundu. Togg sahibi olmak isteyenler için müthiş bir kampanya başladı.

Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek - Sayfa 1

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, piyasaya çıktığı tarihten bu yana binlerce kişiye ulaştı. 

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Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek - Sayfa 2

Otomobilden ziyade akıllı cihaz olarak da adlandırılan yerli otomobil T10X, yıl içerisinde pek çok kampanya ile binlerce kişiye ulaştı.

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Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek - Sayfa 3

Faizsiz kredi imkanları, zaman zaman indirimlerle birlikte T10X kullanıcı sayısı her ay artmaya devam ediyor.

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Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek - Sayfa 4

ÖTV değişikliği ile birlikte bazı otomobillere indirim gelirken, bazılarının ise fiyatı bir hayli arttı. Yerli üretim T10X ise fiyatı artan modellerden biri. 

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