Togg’dan yeni kampanya müjdesi! 613 bin lirası olan yerli otomobil sahibi olabilecek
Yerli ve milli otomobil markası Togg, ÖTV değişikliklerinin ardından güncel fiyatlarla T10X modelini bir kez daha satışa sundu. Togg sahibi olmak isteyenler için müthiş bir kampanya başladı.
Otomobilden ziyade akıllı cihaz olarak da adlandırılan yerli otomobil T10X, yıl içerisinde pek çok kampanya ile binlerce kişiye ulaştı.
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Faizsiz kredi imkanları, zaman zaman indirimlerle birlikte T10X kullanıcı sayısı her ay artmaya devam ediyor.
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