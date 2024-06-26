Togg'un 2023 yılında gerçekleştirdiği satış miktarı belli oldu

Otomotiv sektöründeki firmaların listedeki yerlerine baktığımızda en üst sırada ise Ford Otosan yer aldı. 238 milyar TL'lik satış yapan Ford Otosan'ı 127,5 milyar TL ile Toyota, 107,2 milyar TL ile Oyak Renault, 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar TL ile Tofaş takip etti. Togg'ûn daha ilk yılında bu firmaları geçmesi beklenmese de önemli bir pay elde ettiği dikkat çekti.