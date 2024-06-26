Togg'un 2023 yılında gerçekleştirdiği satış miktarı belli oldu
"Türkiye'nin otomobili" olarak tanıtılan Togg'un 2023 yılı satış miktarı belli oldu. Togg, 2023 yılında gerçekleştirdiği satışlarla Türkiye'nin en büyük 42. firması olarak kayıtlara geçti...
Türkiye'nin yerli ve millî otomobili olan Togg, çıktığı ilk günden bu yana ülkemizde büyük bir ilgi görüyor. Akıllı sistemlere sahip elektrikli SUV'nin gördüğü ilgi satış rakamlarına da yansımış durumda.
İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"na göre Togg, 2023 yılında tam 24,3 milyar TL'lik satış yaptı ve listeye 42. sıradan girdi.
Araştırmaya göre üretimden satışlarda en büyük kuruluş, toplamda 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 24,3 milyar TL'lik satış yapan Togg ise Türkiye'nin en büyük 42. şirketi olmayı başardı.
Otomotiv sektöründeki firmaların listedeki yerlerine baktığımızda en üst sırada ise Ford Otosan yer aldı. 238 milyar TL'lik satış yapan Ford Otosan'ı 127,5 milyar TL ile Toyota, 107,2 milyar TL ile Oyak Renault, 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar TL ile Tofaş takip etti. Togg'ûn daha ilk yılında bu firmaları geçmesi beklenmese de önemli bir pay elde ettiği dikkat çekti.