Togg'un yeni modeli T10F TEKNOFEST'te! Peki ne zaman yollara çıkacak? Bakan Kacır yanıtladı
Togg'un uzun süredir beklenen sedan modeli T10F, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Farklı menzil ve motor seçenekleriyle dikkat çeken aracın lansman tarihi hakkında açıklama yapan Bakan Kacır, merakla beklenen soruyu yanıtladı. Togg T10F’i yollarda ne zaman göreceğiz?
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, C segmentindeki ilk başarılı modeli T10X'in ardından, merakla beklenen ikinci akıllı cihazı olan sedan formundaki T10F'i, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji ve otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.
Festivalde büyük ilgi gören yeni modelin özellikleri kadar, yollara ne zaman çıkacağı sorusu da merak ediliyordu. Bu konuda beklenen açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi.
TEKNOFEST'TE GÖZ KAMAŞTIRDI
Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'i TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.