Toplam 450.000 araç geri çağrıldı, 2017 - 2019’da üretilen modelleri etkiliyor

Geri çağırmanın en büyük bölümü, 2017-2019 model Ford Explorer'lardan 400.000'den fazlasını etkiliyor. Nitekim bu SUV modellerde tekerlek bağlantı kolunda arıza meydana gelmesi mümkün.
Dünyanın en çok satan otomobil markalarından Ford, anavatanında toplam 450.000 araç için geri çağırmada bulundu.
Ford, araçlarda süspansiyon kontrol kaybına yol açabilecek arıza tespiti sonrası zaman kaybetmeden harekete geçti.