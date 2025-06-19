Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı.
Japon otomobil devi Toyota, yeni nesil Corolla modellerinde talihsiz sorunla karşılaştı.
Ülkemizde milyonlarca kişinin sorunsuz olduğu için tercih ettiği ve nesillerdir kullanılan Japon devi Toyota için ilk defa kötü haber geldi.
Motor/mekanik ve şanzuman gibi parçaların sorunsuz olmasıyla bilinen Toyota’nın Corolla modeli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MOTOR YATAK SARIYOR! 1.5’LERE DİKKAT
Toyota’nın yeni nesil Corolla’larının yatak sardığı iddialarını araştırdığını söyleyen ekspertiz Ufuk Ongun, işin aslını öğrendiğini açıkladı.