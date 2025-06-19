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  4. Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı.

Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı.

Japon otomobil devi Toyota, yeni nesil Corolla modellerinde talihsiz sorunla karşılaştı.

Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı. - Sayfa 1

Ülkemizde milyonlarca kişinin sorunsuz olduğu için tercih ettiği ve nesillerdir kullanılan Japon devi Toyota için ilk defa kötü haber geldi.

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Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı. - Sayfa 2

Motor/mekanik ve şanzuman gibi parçaların sorunsuz olmasıyla bilinen Toyota’nın Corolla modeli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı. - Sayfa 3

MOTOR YATAK SARIYOR! 1.5’LERE DİKKAT

Toyota’nın yeni nesil Corolla’larının yatak sardığı iddialarını araştırdığını söyleyen ekspertiz Ufuk Ongun, işin aslını öğrendiğini açıkladı.

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Toyota Corolla eskisi gibi sorunsuz değil * Ünlü ekspertiz bu soruna karşı uyardı. - Sayfa 4

İzmirotoekspertiz’daki bir içerikte konuşan ekspertiz Ongun, “Yapmış olduğum ekspertizde gerçekten Toyota’nın yeni nesil 1.5 123 beygirlik 3 silindirli motorunda sesli, vuruntulu çalışma olduğunu gördüm.” dedi.

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