6 yıldır zirveyi bırakmıyor: Dünyada en çok satan otomobil markası yine değişmedi
Kıyasıya rekabetin yaşandığı otomobil pazarında, son yılların gözde ismi Japon otomobil devi, tam 6 yıldır zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyor. Ocak - Kasım 2025 verileri açıklanırken, Volkswagen bile ikinci sırada yer aldı. İşte dünyanın en çok satan otomobil markası ve güncel verileri.
Birçok segmentte otomobili bulunan, her bütçeden tüketiciye hitap eden Toyota, otomobil pazarının en gözdelerinden biri olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca satış gerçekleştiren otomobil devi, 2025’in Aralık ayını da boş geçmedi.
Toyota’nın arkasında uzun yıllardır Alman otomobil devi Volkswagen yer alıyor. Ancak Japon firma, dünya geneli satışlarda tahtını Volkswagen’e hiç kaptırmadan yoluna devam ediyor.
motor1.com’da yer alan habere göre 2020 yılından bu yana satış tahtını kimseye kaptırmayan Japon otomotiv devi, 2025 yılı sonuçlarıyla birlikte bu unvanı üst üste altıncı kez elde etmeyi başardı.