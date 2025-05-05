Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak
Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarından Toyota, 2025’e damga vuracak yeni, efsane modeliyle karşımıza çıktı. Güncellenen Corolla, ikonikleşen modeli yeni teknolojilerle tüketicilere sunuyor.
Türkiye’nin önde gelen otomobil markalarından Toyota, her yıl üzerine katarak daha güvenli, teknolojik ve konforlu araçlara odaklanmayı sürdürüyor.
Marka, ikonikleşen Corolla modelini her yıl yeni özellikler ve makyajlanan tasarımlarla güncellerken, otomobilin 2025 versiyonu adeta eski modelleri rafa kaldırmaya geldi.
Corolla ailesine "FX Special Edition" versiyonu ekleyen Toyota, dış görünümde yenilenen tasarımın yanı sıra, geliştirilmiş direksiyon hissi ile konforu bir adım daha ileriye taşıyor.