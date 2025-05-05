Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak

DAHA KULLANIŞLI 10.5 İNÇ EKRAN



Todp Speed'in haberine göre Yeni Corolla, iç mekanda önemli gelişmelere sahip; bilgi-eğlence sisteminde önemli bir adım atıldı. Özellikle FX Special Edition ve XSE donanımlarında yer alan 10.5 inç dokunmatik ekran daha kullanışlı ve dikkat çekici.