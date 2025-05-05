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  4. Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak

Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak

Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarından Toyota, 2025’e damga vuracak yeni, efsane modeliyle karşımıza çıktı. Güncellenen Corolla, ikonikleşen modeli yeni teknolojilerle tüketicilere sunuyor.

Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak - Sayfa 1

Türkiye’nin önde gelen otomobil markalarından Toyota, her yıl üzerine katarak daha güvenli, teknolojik ve konforlu araçlara odaklanmayı sürdürüyor. 

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Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak - Sayfa 2

Marka, ikonikleşen Corolla modelini her yıl yeni özellikler ve makyajlanan tasarımlarla güncellerken, otomobilin 2025 versiyonu adeta eski modelleri rafa kaldırmaya geldi. 

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Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak - Sayfa 3

Corolla ailesine "FX Special Edition" versiyonu ekleyen Toyota, dış görünümde yenilenen tasarımın yanı sıra, geliştirilmiş direksiyon hissi ile konforu bir adım daha ileriye taşıyor.

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Toyota yeni efsanesiyle piyasanın tozunu dumana kattı! Bu Corolla eski modelleri rafa kaldıracak - Sayfa 4

DAHA KULLANIŞLI 10.5 İNÇ EKRAN


Todp Speed'in haberine göre Yeni Corolla, iç mekanda önemli gelişmelere sahip;  bilgi-eğlence sisteminde önemli bir adım atıldı. Özellikle FX Special Edition ve XSE donanımlarında yer alan 10.5 inç dokunmatik ekran daha kullanışlı ve dikkat çekici.

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