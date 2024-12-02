Toyota yılın son ayında çıldırdı; 200.000 TL'ye varan indirimi duyurdu! Bayilere akın var

Bu çerçevede Toyota, 6 farklı indirim kampanyasını resmi internet sitesinden duyurdu. Söz konusu kampanyalar en çok satılan modellerde de geçerli ve daha iyisi Aralık ayı sonuna kadar yararlanabilirsiniz. İşte Toyota'nın yıl son ayı fırsatının detayları: