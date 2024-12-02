Toyota yılın son ayında çıldırdı; 200.000 TL'ye varan indirimi duyurdu! Bayilere akın var
Stokları eritmek isteyen Toyota, herkesi ters köşe yapan indirim kampanyasını duyurdu. En çok tercih edilen modellerinde 200 bin TL'ye kadar varan indirimler dikkat çekti. Otomobil almak isteyenler soğuk hava nedir dinlemeden Toyota bayilerine akın etti. İşte Toyota'nın Aralık ayı kampanyası
Bu sene içerisinde dikkat çekici kampanyalara imza atan Toyota, seneyi de aynı şekilde bitirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Aralık ayı içerisinde geçerli olacak yeni indirimlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Toyota Aralık ayı fiyat listesini de güncellerken en çok satılan modellerinde gerçekleşen indirimleriyle araç alacakları da sevindirdi. İşte Toyota'nın Aralık ayı kampanyası ve fiyat listesi.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Toyota, saygın otomotiv dergilerinin yaptığı araştırmalara göre en sağlam otomobil markası olmayı başarmıştı. Japon otomobil devi sağlamlığının yanı sıra ulaşılabilirliğinin de önemine inanıyor.