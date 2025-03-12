Toyota'dan Citroen Ami’ye yeni rakip. Tamamen elektrikli, güneş panelli tavan ve mükemmel tasarım

Otomobil pazarında ivme elektrikli modellere yönelse de, mini otomobiller de unutulmuyor. Tamamen elektrikli olarak üretilen mini veya mikro araçlar, piyasada uygun fiyatlı otomobil arayanlar için müthiş imkanlar sunuyor. Halihazırda Türkiye pazarında Citroen Ami gibi dikkat çeken bir model bulunurken, Toyota’nın FT-ME konsept otomobili de görücüye çıktı.