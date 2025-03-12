Toyota'dan Citroen Ami’ye yeni rakip. Tamamen elektrikli, güneş panelli tavan ve mükemmel tasarım
Bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaş altının da kullanabileceği yeni mini Toyota FT-Me piyasaya sürüldü. Mikro araç olarak tanımlanan bu araç, güneş panelli tavanıyla dikkat çekiyor.
Otomobil pazarında ivme elektrikli modellere yönelse de, mini otomobiller de unutulmuyor. Tamamen elektrikli olarak üretilen mini veya mikro araçlar, piyasada uygun fiyatlı otomobil arayanlar için müthiş imkanlar sunuyor. Halihazırda Türkiye pazarında Citroen Ami gibi dikkat çeken bir model bulunurken, Toyota’nın FT-ME konsept otomobili de görücüye çıktı.
İlginç tasarımıyla trafikte göz alacak yeni Toyota FT-Me, miniden mikro tasarıma geçiş yapıyor. Marka, Avrupa'da geleneksel bir 'quadcopter' olmaktan ziyade bu aracı 'mikro otomobil' olarak sınıflandırıyor.
Özellikle Avrupa pazarında mini otomobiller bir hayli dikkat çekiyor. Hem küçük olması nedeniyle trafikte rahat ilerliyor hem de park yeri bulmak diğer araçlara kıyasla daha pratik.