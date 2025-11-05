Toyota’dan Kasım 2025’e özel kaçırılmayacak fırsatlar; işte modellere göre yeni kampanyalar

TOYOTA KASIM AYI KREDİ VE FİNANSMAN KAMPANYALARI

-Hilux için 300.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi sunuluyor.

-Proace City ve Proace City Cargo modellerinde 6 ay vadeli, %0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

-Proace Verso'da 12 ay vade ve %0 faiz yanında, 12 ay vade için 700.000 TL ve %1,99 faiz seçenekleri arasında yer alıyor.

-Proace Max ve Proace Cargo modellerinde 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.