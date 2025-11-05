Toyota’dan Kasım 2025’e özel kaçırılmayacak fırsatlar; işte modellere göre yeni kampanyalar
Japon otomobil üreticisi Toyota, Kasım 2025'e özel olarak sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Toyota, ay boyunca sınırsız sayıda araç için hem ödül fiyatları hem de kullanılabilirlik kredi olanaklarıyla dikkat çekiyor. İşte modellere göre kredi ve finansman fırsatları.
En sağlam motorlu araçlarıyla uzun yıllardır piyasada güven veren otomobil markalarından Toyota, Türkiye pazarında aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Kasım ayına girerken Toyota, Türkiye’de araç sahibi olmak isteyenler için Kasım 2025 kampanyasını duyurdu. İşte kampanya dahil edilen araçların indirimli fiyat listeleri:
TOYOTA KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
-Corolla: Liste fiyatı 1.989.500 TL'den 1.750.000 TL'ye
-Corolla Hibrit: 2.354.000 TL'den 2.180.500 TL'ye
-C-HR Hibrit: 2.213.000 TL'den 1.995.000 TL'ye
-Corolla Hatchback Hibrit: 2.338.000 TL'den 1.995.500 TL'ye
-Yaris Cross Hibrit: 2.396.500 TL'den 2.098.500 TL'ye
-Yaris Hibrit: 1.962.000 TL'den 1.771.500 TL'ye
-Hilux: 2.492.500 TL'den 2.345.000 TL'ye
-Proace City: 1.731.000 TL'den 1.486.000 TL'ye
-Proace Şehiriçi Kargo: 1.154.000 TL'den 1.078.500 TL'ye
-Proace Verso: 2.246.000 TL'den 2.136.000 TL'ye
-Proace Kargo: 1.544.500 TL'den 1.406.000 TL'ye
-Proace Max: 1.696.000 TL'den 1.395.500 TL'ye
-Proace Max Kamyonet: 1.746.500 TL'den 1.490.500 TL'ye indirilmiş durumda.
TOYOTA KASIM AYI KREDİ VE FİNANSMAN KAMPANYALARI
-Hilux için 300.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi sunuluyor.
-Proace City ve Proace City Cargo modellerinde 6 ay vadeli, %0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
-Proace Verso'da 12 ay vade ve %0 faiz yanında, 12 ay vade için 700.000 TL ve %1,99 faiz seçenekleri arasında yer alıyor.
-Proace Max ve Proace Cargo modellerinde 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.