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Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda

Toyota’nın efsane modeli Corolla, dünya çapında 57 milyondan fazla satışa ulaşarak 60. yılını kutluyor. Toyota, bu özel dönüm noktası kapsamında Avrupa’da üretilen Corolla Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinin özel versiyonlarını satışa sunuyor.

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Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda - Sayfa 1

57 milyonluk başarıya özel kutlama

Toyota Corolla, 1966’da yollara çıktığı günden bu yana 12 nesil boyunca kendini geliştirerek küresel otomotiv pazarındaki konumunu korudu.

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Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda - Sayfa 2

Bugüne kadar 57 milyondan fazla Corolla satılırken model, 60. yılında da uygun fiyat, kalite, çok yönlülük ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlama hedeflerini sürdürüyor.

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Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda - Sayfa 3

Corolla 12 ülkede üretiliyor

Dünyanın en çok satan otomobilleri arasında yer alan Corolla, 12 farklı lokasyonda üretiliyor ve yaklaşık 150 ülke ile bölgede satışa sunuluyor.

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Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda - Sayfa 4

Model, Toyota’nın Avrupa üretiminde de önemli bir yere sahip. Corolla üretimi 1994 yılında yedinci nesil modelle Toyota Motor Manufacturing Turkey’de (TMMT) başladı. Üretim 1998 yılında Toyota Motor Manufacturing UK’ye (TMUK) yayıldı.

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