Toyota’dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamle: Efsane Corolla 60 yaşında, özel seri yolda
Toyota’nın efsane modeli Corolla, dünya çapında 57 milyondan fazla satışa ulaşarak 60. yılını kutluyor. Toyota, bu özel dönüm noktası kapsamında Avrupa’da üretilen Corolla Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinin özel versiyonlarını satışa sunuyor.
57 milyonluk başarıya özel kutlama
Toyota Corolla, 1966’da yollara çıktığı günden bu yana 12 nesil boyunca kendini geliştirerek küresel otomotiv pazarındaki konumunu korudu.
Bugüne kadar 57 milyondan fazla Corolla satılırken model, 60. yılında da uygun fiyat, kalite, çok yönlülük ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlama hedeflerini sürdürüyor.
Corolla 12 ülkede üretiliyor
Dünyanın en çok satan otomobilleri arasında yer alan Corolla, 12 farklı lokasyonda üretiliyor ve yaklaşık 150 ülke ile bölgede satışa sunuluyor.