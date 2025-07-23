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  4. Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor.

Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor.

Japon otomobil devi Toyota Türkiye’de sevilen yeni otomobili Corolla Cross için 345 bin TL’lik indirim yaptı.

Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor. - Sayfa 1

Corolla sedan modeliyle akıllara kazınan ve dünyanın en çok satılan otomobili olan model cross modeliyle yenilendi.

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Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor. - Sayfa 2

Yerden yükselen ve biraz da genişleyen Corolla Cross, Türkiye’de çok sevildi. Japon devi yeni modeli için dikkat çeken indirim yaptı.

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Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor. - Sayfa 3

345 BİN TL İNDİRİM YAPILDI

toyota.com.tr’deki bilgiye göre Corolla Cross 2.420.000 TL ile satışa sunuluyor.

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Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor. - Sayfa 4

Diğer modellerinde daha düşük rakamlarla indirim yapan Toyota, Corolla Cross için 345 bin TL birden indirdi.

 

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