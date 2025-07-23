Toyota’dan ÖTV artışına meydan okuyan kampanya; Yeni modele tam 345.000 TL indirim geliyor.
Japon otomobil devi Toyota Türkiye’de sevilen yeni otomobili Corolla Cross için 345 bin TL’lik indirim yaptı.
Corolla sedan modeliyle akıllara kazınan ve dünyanın en çok satılan otomobili olan model cross modeliyle yenilendi.
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Yerden yükselen ve biraz da genişleyen Corolla Cross, Türkiye’de çok sevildi. Japon devi yeni modeli için dikkat çeken indirim yaptı.
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345 BİN TL İNDİRİM YAPILDI
toyota.com.tr’deki bilgiye göre Corolla Cross 2.420.000 TL ile satışa sunuluyor.
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