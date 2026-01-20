Trump tehdit etti, otomobil devlerinin hissesi düştü! Avrupa ülkeleri için kırmızı alarm

KADEMELİ TARİFE TEHDİDİ

CNBC’nin haberine göre Trump’ın Cumartesi günü yaptığı açıklama, Grönland'ın sahibi konumundaki Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini doğrudan hedef alıyor. Trump; İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya’ya 1 Şubat itibarıyla %10 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Eğer Grönland üzerindeki talepler karşılanmazsa, bu vergi oranının 1 Haziran’dan itibaren %25’e yükseltileceği de belirtildi.