Trump tehdit etti, otomobil devlerinin hissesi düştü! Avrupa ülkeleri için kırmızı alarm
Venezuela olayının sıcaklığı geçmeden Grönland inadını devam ettiren ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi tehdidi sonrası otomobil devlerinin hissesinde düşüşlere neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland inadını sürdürüyor. 2026’da barış olmasını dileyen ABD Başkanı, henüz yılın ilk yarısında radikal kararlarıyla tepkilerin odağında. Venezuela Başkanı’nın ülkesinden kaçırılması dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Trump’ın asıl hedefi Grönland. Ve görünüşe bakılırsa ABD Başkanı, istediğini alana kadar tüm sınırları zorlamaya devam edecek.
Küresel piyasalar haftaya Donald Trump’ın diplomatik ve ekonomik arenada yarattığı yeni bir fırtınayla başladı. ABD Başkanı Trump’ın, Grönland’ın ABD topraklarına katılması yönündeki taleplerine karşılık vermeyen Avrupa ülkelerine yönelik ağır gümrük vergisi tehdidi, otomotiv sektöründe adeta bir şok dalgası yarattı. Öyle ki Pazartesi sabahı Avrupa’nın Stoxx Otomobil ve Parça Endeksi %2,3 oranında değer kaybetti.
Özellikle Alman otomotiv sanayisinin lokomotifleri olan Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz Grubu hisseleri, açılış zilinin ardından %2,5 ile %4 arasında sert düşüşler yaşadı. Sektördeki bu karamsar hava sadece Almanya ile sınırlı kalmadı; İtalya’da işlem gören Ferrari hisseleri %2 gerilerken, bünyesinde Jeep, Fiat, Peugeot ve Chrysler gibi devleri barındıran Stellantis de %2’lik kayıpla haftaya başladı.
KADEMELİ TARİFE TEHDİDİ
CNBC’nin haberine göre Trump’ın Cumartesi günü yaptığı açıklama, Grönland'ın sahibi konumundaki Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini doğrudan hedef alıyor. Trump; İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya’ya 1 Şubat itibarıyla %10 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Eğer Grönland üzerindeki talepler karşılanmazsa, bu vergi oranının 1 Haziran’dan itibaren %25’e yükseltileceği de belirtildi.