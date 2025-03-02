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Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba

Dünyada her yıl yüzbinlerce kişi araba kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazası ölümleri göz önüne alındığında, araba seçerken ilk sıradaki öncelik güvenlik olmalıdır. İşte satın alınabilecek 7 güvenli araba…

Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba - Sayfa 1

Yüzbinlerde kişinin araba kazalarında hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, araba seçerken ilk öncelik güvenlik olmalıdır.

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Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba - Sayfa 2

Consumer Reports piyasadaki en güvenli yeni arabaları listeledi. Yayın, arabaları bizzat test etti ve bulgularını hükümet ve endüstri verileriyle birleştirerek en güvenli araçları seçti.

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Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba - Sayfa 3

CR'nin Otomobil Test Merkezi'ni yöneten Emily Thomas, "En güvenli arabalar sadece yolcuları bir kazada korumaz. İlk etapta bir kazayı önleyebilirler" dedi.

 

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Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba - Sayfa 4

CR, bir aracın kazadan kaçınma, içindeki insanları zarardan koruma ve yoldaki diğer insanları güvende tutma yeteneğini dikkate alınması gereken en önemli faktörler olarak değerlendiriyor.

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