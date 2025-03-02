Tüm bildiklerinizi unutun! İşte satın alınabilecek en güvenli 7 araba
Dünyada her yıl yüzbinlerce kişi araba kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazası ölümleri göz önüne alındığında, araba seçerken ilk sıradaki öncelik güvenlik olmalıdır. İşte satın alınabilecek 7 güvenli araba…
Yüzbinlerde kişinin araba kazalarında hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, araba seçerken ilk öncelik güvenlik olmalıdır.
Consumer Reports piyasadaki en güvenli yeni arabaları listeledi. Yayın, arabaları bizzat test etti ve bulgularını hükümet ve endüstri verileriyle birleştirerek en güvenli araçları seçti.
CR'nin Otomobil Test Merkezi'ni yöneten Emily Thomas, "En güvenli arabalar sadece yolcuları bir kazada korumaz. İlk etapta bir kazayı önleyebilirler" dedi.