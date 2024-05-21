Tüm otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi! Markalar zararına araç satıyor!

Markalar zararına kampanya yapıyor

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, “Otomobil markaları 7 Temmuz’a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor.