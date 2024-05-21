Tüm otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi! Markalar zararına araç satıyor!
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' ile otomobil satışlarında yeni bir döneme girilecek. İşte detaylar
GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçlar, 7 Temmuz'dan itibaren satılamayacak. Kararın ertelenmesi için yoğun toplantılar yapan otomobil sektörü temsilcileri, "Otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğu doğdu. Markalar zararına kampanya yapıyor" açıklamalarında bulundu. Geçmişte ABS, havayastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek
Avrupa Birliği’nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği ‘Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne (GSR) ilişkin Habertürk’e değerlendirmede bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, uygulamanın Türkiye’de 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Araçların 2 ay içinde satılması zorunlu
Bozkurt, “Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz’a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu” ifadesinde bulundu.
Markalar zararına kampanya yapıyor
Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, “Otomobil markaları 7 Temmuz’a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor.