Tüm zamanların en kötü ve en iyi 10 Ford modeli! Tarihe geçen de var tarihten silinen de.
Köklü otomobil şirketlerinden Ford, yıllarca farklı segmentlerde araçlarıyla milyonlara hitap ediyor. Firma kimi modelinde beğenileri toplasa da, kimi zaman da pişmanlık yarattı. İşte bugüne kadar üretilmiş en iyi ve en kötü 10 Ford modeli.
Ford, otomotiv endüstrisini hem çığır açan yeniliklerle hem de hafızalardan silinmeyen hatalarla şekillendirdi.
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Onlarca yıl boyunca ürün yelpazesinde yer alan modeller, iki uç noktada toplandı: Sürücüleri heyecanlandıran, performans ve tasarımıyla kalıcı övgüler kazanan araçlar ile her açıdan sınıfta kalan, otomotiv tarihine ibretlik örnekler olarak geçen modeller.
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