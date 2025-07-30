Tüm zamanların en kötü ve en iyi 10 Ford modeli! Tarihe geçen de var tarihten silinen de.

Onlarca yıl boyunca ürün yelpazesinde yer alan modeller, iki uç noktada toplandı: Sürücüleri heyecanlandıran, performans ve tasarımıyla kalıcı övgüler kazanan araçlar ile her açıdan sınıfta kalan, otomotiv tarihine ibretlik örnekler olarak geçen modeller.