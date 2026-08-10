Türk mobilya devi 41 kişiyi Togg sahibi yapacak: İşte tek şartı!
Türkiye’nin mobilya devi, tam 41 kişiyi Togg sahibi yapacak yeni bir kampanya başlattı. Çekilişle birlikte verilecek yerli otomobil için sadece tek bir şart var.
Türkiye'nin mobilya devlerinden Bambi, bu sefer oldukça iddialı bir kampanyayla adından söz ettiriyor. Evini yenilemeyi düşünenlere, belki de hiç akıllarında yokken, hayallerindeki yerli otomobil TOGG'u kazanma şansı sunuyorlar.
Kampanya, 9 Nisan - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında, sadece Türkiye genelindeki Bambi fiziki mağazalarından yapılan alışverişleri kapsıyor.
İnternetten yapılan online siparişler bu çekilişe dahil edilmiyor. Bu önemli bir detay. Mağazadan her 5 bin TL ve katlarındaki alışverişleriniz için 1 adet çekiliş kuponu almaya hak kazanıyorsunuz. Ne kadar çok alışveriş, o kadar çok şans! Alışveriş sonrası size verilen şifreli karttaki kodu sisteme girerek katılımınızı tamamlamanız gerekiyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) denetiminde yürütülen kampanyaya katılmak için de 9 Nisan ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işlem yapılması gerekiyor. Ayrıca müşteriler, fiziki mağazalardan yapacakları her 5 bin TL ve katlarındaki alışverişler için bir adet çekiliş kuponu elde ediyor. Alışveriş sonrası verilen şifreli karttaki kodun sisteme girilmesi ile katılım tamamlanıyor.