Türk mobilya devi 41 kişiyi Togg sahibi yapacak: İşte tek şartı!

İnternetten yapılan online siparişler bu çekilişe dahil edilmiyor. Bu önemli bir detay. Mağazadan her 5 bin TL ve katlarındaki alışverişleriniz için 1 adet çekiliş kuponu almaya hak kazanıyorsunuz. Ne kadar çok alışveriş, o kadar çok şans! Alışveriş sonrası size verilen şifreli karttaki kodu sisteme girerek katılımınızı tamamlamanız gerekiyor.