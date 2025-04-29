Türkiye de listede! Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler belli oldu: Zirvede sürpriz

Çin ve diğer gelişmiş ülkeler artık içten yanmalı motora sahip araçlara veda ederek elektriklilere geçiş yapmış durumda. Türkiye ve diğer ülkeler ise bu trendi takip ederek her ay elektrikli araç satışında üstüne koyarak ilerliyor. Öyle ki son verilere göre Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler arasında Türkiye de listede yerini aldı.