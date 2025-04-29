Türkiye de listede! Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler belli oldu: Zirvede sürpriz
Elektrikli otomobil satışlarının her ay arttığı Avrupa pazarında Mart 2025 raporları paylaşıldı. Türkiye listede ilk 5’e girdi. İşte Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler.
Elektrikli otomobil satışları günden güne çoğalmaya başladı. Üreticiler artık yeni modellerini elektrikli sistemle piyasa sürerken, bu alanda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Çin ve diğer gelişmiş ülkeler artık içten yanmalı motora sahip araçlara veda ederek elektriklilere geçiş yapmış durumda. Türkiye ve diğer ülkeler ise bu trendi takip ederek her ay elektrikli araç satışında üstüne koyarak ilerliyor. Öyle ki son verilere göre Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler arasında Türkiye de listede yerini aldı.
Chery, BYD, Togg ve birçok elektrikli modelin yer aldığı Avrupa pazarı, hızla içten yanmalı motorlu araçlara veda ediyor. Peki ülkelere göre satışlarda durumlar nasıl?
EBS Danışmanlık’ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre Türkiye’de Mart ayında 12 bin 704 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 115’lik artış yaşandı. 2025’in ilk çeyreğinde 29.099 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu istatistikte Avrupa’da 6’ıncı sırada yer aldı. Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğine göre elektrikli satışları yüzde 100 arttı.