Türkiye’de SUV çılgınlığı: En çok satan 10 model belli oldu, fiyatlar 1.5 milyon TL’den başlıyor!

2025 model SUV'larda son fiyatlar

Otomobil firmalarının Aralık ayı kampanyalarında son haftaya girilirken, en çok tercih edilen ilk 10 modelin başlangıç fiyatları tüketiciler için ulaşılabilir noktadan lüks segmente kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Fiat Egea Cross, 1 milyon 149 bin 900 TL'lik fiyatıyla en uygun seçenek olarak öne çıkarken, listenin en yüksek fiyatlısı 2 milyon 554 bin TL ile Volkswagen T-Roc oluyor.

Türkiye'nin En Çok Satan 10 SUV Modeli ve Fiyat Listesi