Türkiye’de SUV çılgınlığı: En çok satan 10 model belli oldu, fiyatlar 1.5 milyon TL’den başlıyor!
Türkiye'de yılın ilk 11 ayında satılan her 10 araçtan 6'sından fazlası SUV oldu. Listenin zirvesinde Tesla, BYD ve yerli otomobil TOGG arasındaki kıyasıya rekabet dikkat çekerken; fiyatlar ise Aralık ayı kampanyalarıyla birlikte 1 milyon 150 bin TL seviyelerinden başlıyor.
Otomobil pazarında yıl sonu dönemine girildi. Bu yıl en çok SUV ilgi görürken, elektrikli araçların satış rakamları da artış gösterdi. En çok satan 10 SUV belli olurken, Aralık ayı için fırsatlar da açıklandı.
2025 model SUV'larda son fiyatlar
Otomobil firmalarının Aralık ayı kampanyalarında son haftaya girilirken, en çok tercih edilen ilk 10 modelin başlangıç fiyatları tüketiciler için ulaşılabilir noktadan lüks segmente kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Fiat Egea Cross, 1 milyon 149 bin 900 TL'lik fiyatıyla en uygun seçenek olarak öne çıkarken, listenin en yüksek fiyatlısı 2 milyon 554 bin TL ile Volkswagen T-Roc oluyor.
Türkiye'nin En Çok Satan 10 SUV Modeli ve Fiyat Listesi