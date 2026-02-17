Türkiye listeye dahil edilmedi: Tesla’nın efsane özelliği 9 ülkede aktif oluyor!
Elektrikli otomobil devi Tesla, 9 ülkede devreye alacağı müthiş özelliği duyurdu. Türkiye listede yer almazken, diğer ülkelerin de önümüzdeki günlerde listeye ekleneceği duyuruldu.
Türkiye’de ve dünyada en çok satan elektrikli otomobillerden Tesla, donanım özelliklerinin dışında yazılımlarıyla da adından söz ettiriyor.
1 | 15
Otonom sürüşte dünya devi olan Tesla, bomba özelliklerinden birini 9 ülkede devreye alacağını duyurdu.
2 | 15
Bu duyuru listede yer alan Tesla sahiplerini sevindirirken, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları ise hayal kırıklığına uğradı.
3 | 15