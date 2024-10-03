Türkiye pazarına damga vurmaya hazırlanıyor; İşte 2024'ün en iyi 10 Çinli otomobil markası
Dünya otomobil sektöründe Çinli markaların sesi giderek yükseliyor. Chery başta olmak üzere birçok firma Türkiye pazarına giriş yaparken, bu sayı artmaya devam ediyor. İşte Türkiye pazarına damga vurmaya hazırlanan Çinli otomobil markaları…
Otomobil pazarı 2024’te sil baştan oldu. Tüketiciler artık elektrikli otomobillere yönelirken, bu alanda Tesla ve Togg’a büyük ilgi var.
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Öte yandan Çinli markaların da Türkiye’deki sayısı giderek artıyor. Chery rüzgarı ülkemizde esmeye devam ederken, diğer firmalar da Türkiye’ye birer birer giriş yapıyor.
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İŞTE 2024’ÜN EN İYİ ÇİNLİ OTOMOBİLLERİ
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CHERY
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