Türkiye sıralamayı altüst etti: Artış yüzde 100'ü aştı! En çok elektrikli araç bu ülkelerde satıldı
Elektrikli araç satışlarının Avrupa genelinde hızla arttığı 2025 yılında, Türkiye’de satışlar yüzde 108,79 artarak dikkat çekti. Avrupa'da en çok elektrikli araç satılan ülkeler belli olurken listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.
Elektrikli araçlara olan ilginin son yıllarda ivme kazanması, 2025 yılında Avrupa pazarında da etkisini güçlü şekilde gösterdi. Yüksek yakıt fiyatları, çevreye duyarlılık ve devlet teşvikleri gibi etkenlerin de desteğiyle, Avrupa’da 2025 yılı boyunca yaklaşık 800 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti.
Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 30,62'lik dikkat çekici bir artış yaşandığını gösterdi. Yaşanan artış elektrikli araçların artık sadece çevreci bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da cazip bir alternatif haline geldiğini ortaya koydu.
İşte en çok elektrikli araç satışının olduğu ülkeler...