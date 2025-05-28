Türkiye sıralamayı altüst etti: Artış yüzde 100'ü aştı! En çok elektrikli araç bu ülkelerde satıldı

Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 30,62'lik dikkat çekici bir artış yaşandığını gösterdi. Yaşanan artış elektrikli araçların artık sadece çevreci bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da cazip bir alternatif haline geldiğini ortaya koydu.

İşte en çok elektrikli araç satışının olduğu ülkeler...