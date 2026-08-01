Türkiye ve Çin karşı karşıya: Otomotivde büyük kriz
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in Türkiye'ye karşı açtığı kritik ticaret davasında merakla beklenen kararını açıkladı. Anlaşmazlık paneli, Türkiye'nin Çin menşeli elektrikli ve bazı hibrit otomobillere yönelik uyguladığı ek gümrük vergileri ile getirdiği sert ithalat şartlarının küresel ticaret kurallarıyla uyumlu olmadığına hükmetti.
Otomotiv pazarında Çinli şirketler kritik rol oynarken, diğer ülkelerde satılan Çinli araçlar için ciddi vergiler uygulanıyor. Ancak DTÖ, hem Türkiye hem de Çin’i karşı karşıya getiren bir adım attı.
Türkiye, yerli üretimi korumak ve cari açığı dengelemek amacıyla son yıllarda Çin'den ithal edilen araçlara karşı sıkı politikalar devreye sokmuştu. Önce 2023'te elektrikli araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi geldi. Ardından Haziran 2024'te bu uygulama benzinli ve hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.
Sadece vergi de değil; İthalat İzin Sistemi (IPLS) ile ithalatçılara yedi bölgede en az 20 yetkili servis açma, çağrı merkezi kurma, yerli temsilci bulundurma ve batarya taahhüdü gibi ağır yükümlülükler yüklendi.
Çin, bu hamlelerin doğrudan kendi üreticilerini hedef alan ayrımcı adımlar olduğunu savunarak konuyu DTÖ'ye taşımıştı. Şimdi panel, yüzde 40 ek verginin Türkiye'nin taahhüt ettiği gümrük tavan sınırlarını aştığını belirtiyor. Ayrıca 20 servis noktası ve çağrı merkezi gibi zorunlulukların Çin'den gelen araçlara, iç pazardaki rakiplerine kıyasla daha olumsuz muamele yapılmasına yol açtığına hükmedildi.