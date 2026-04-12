Türkiye’de 1 yıl önce satışa çıkmıştı: Alman otomobil devi üretimi resmen durdurdu
Elektrikli otomobillere geçiş sürecinde sıkıntılar yaşayan Alman otomobil devi Volkswagen, henüz 2024 sonlarında, 2025 başınd satışa çıkardığı yeni SUV modelinin üretimini durdurma kararı aldı.
Otomobil sektörünün en köklü isimlerinden biri olan Volkswagen, son dönemde elektrikli otomobil trendine ayak uydurmaya çalışıyor. Kökeninde içten yanmalı motora sahip araçlarla uzmanlaşan Alman otomobil devi, yavaş yavaş dizel ve benzinli motorları terk ederek elektrikli araçlara geçişini sürdürüyor.
Ancak bu süreçte beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Özellikle Çinli üreticilerin boy gösterdiği elektrikli otomobil pazarında, Volkswagen’in yeni modellerinden biri için üretim durdurma kararı çıktı.
Kötü haber üretim durdurma şu an sadece bir ülkeyi kapsarken, iyi haber ise Türkiye ve geriye kalan pazarlarda satışı ve üretimi en azından şimdilik devam edecek.