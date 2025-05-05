Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan 20 otomobil açıklandı. Fiat zirveden düştü

Yapılan güncel liste, 2024 ve 2023 yılının listelerine göre bazı farklılıklar gösterdi. En büyük değişim zirvede yaşandı. Son iki senedir zirvede yer alan Fiat, bu yılın ilk dört ayında yerini kaptırdı. İşte Türkiye'de ilk dört ay içerisinde en çok satılan 20 otomobil: