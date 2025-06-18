Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi

Türkiye otomobil pazarında Ocak - Mayıs döneminde toplamda 200.000 binden fazla araç satılırken ilk sıra her zamanki gibi şaşırtmadı. Renault uzun süredir oturduğu liderlik koltuğundan kalkmadı. İşte ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları: