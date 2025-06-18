Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2025 yılı için paylaştığı verilere göre Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil markası belli oldu.
Türkiye otomobil pazarında Ocak - Mayıs döneminde toplamda 200.000 binden fazla araç satılırken ilk sıra her zamanki gibi şaşırtmadı. Renault uzun süredir oturduğu liderlik koltuğundan kalkmadı. İşte ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları:
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