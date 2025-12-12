Türkiye'de de peynir ekmek gibi satıyordu: Efsane isimden "pişman olursunuz" uyarısı: Devri bitiyor
Otomotiv dünyasının efsane ismi Luc Donckerwolke, yıllardır pazarın hakimi olan SUV modelleri için ezber bozan bir açıklamaya imza attı. Lamborghini ve Bentley gibi devlerdeki imzasıyla tanınan ünlü tasarımcı, SUV çılgınlığının sonuna gelindiğini belirterek yeni trendi açıkladı.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin odak noktası da SUV oldu. Hem geniş hem de kompakt olması nedeniyle kullanıcıların çoğu 2025’te SUV tercih etti.
Ancak bu trend yıllar boyu devam etmeyecek. En azından dünyaca ünlü tasarımcı, bu konuda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Peki gelecekte hangi otomobil segmenti trend olacak?
Skoda Octavia’dan Lamborghini Murciélago’ya kadar otomotiv tarihine damga vuran pek çok ikonik modelin tasarımcısı olan ve şu anda Hyundai Motor Group’un Tasarım Başkanı olarak görev yapan Luc Donckerwolke, sektördeki dengeleri değiştirecek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.