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  4. Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı

Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı

Son dönemde elektrikli otomobil pazarına yönelik çalışmalar yapan Ford, tamamen elektrikli ve Türkiye’de de satılacak yeni modelini tanıttı. Ford Puma Gen-E görücüye çıktı. Mustang'dan ilham alıyor!

Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı - Sayfa 1

Ford, son yıllarda elektrikli otomobil pazarında adından söz ettirmek için elektrikli modellere odaklandı. Şirket bir yandan içten yanmalı otomobillerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan ise elektrikli otomobilleriyle trendlere ayak uyduruyor.

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Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı - Sayfa 2

Ford’un son hamlesi ise sıradışı tasarımlı Ford Puma Gen-E oldu. Markanın yeni ve tamamen elektrikli olan otomobili, şık tasarımına ek olarak hızlı şarj desteği ve 523 km şehir içi menzili ile görücüye çıktı.

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Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı - Sayfa 3

Tasarımında firmanın ikonik modeli Mustang’den ilham alındığı belirtilen Puma Gen-E için Ford Türkiye’den yapılan açıklama şöyle:

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Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı - Sayfa 4

“Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki son teknoloji montaj tesisinde üretilen ve şirketin İngiltere Halewood’daki fabrikasında elektrik motorları monte edilen elektrikli Puma Gen-E, sıra dışı sürüş keyfine yeni bir enerji katıyor. Kompakt crossover’ı Avrupa’daki müşteriler arasında bir efsane haline gelen Puma, Gen-E versiyonunda gelişen dış tasarımıyla ayırt edici özelliğini ortaya koyuyor. Yeni elektrikli motoru, Puma sürüş deneyimini güçlendiriyor ve etkileyici sürüş menziline katkıda bulunan sınıfının en iyi verimliliğini sunuyor.

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