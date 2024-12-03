Türkiye’de de satılacak. Ford Mustang’den ilham alıyor, tamamen elektrikli! Puma Gen-E tanıtıldı
Son dönemde elektrikli otomobil pazarına yönelik çalışmalar yapan Ford, tamamen elektrikli ve Türkiye’de de satılacak yeni modelini tanıttı. Ford Puma Gen-E görücüye çıktı. Mustang'dan ilham alıyor!
Ford, son yıllarda elektrikli otomobil pazarında adından söz ettirmek için elektrikli modellere odaklandı. Şirket bir yandan içten yanmalı otomobillerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan ise elektrikli otomobilleriyle trendlere ayak uyduruyor.
Ford’un son hamlesi ise sıradışı tasarımlı Ford Puma Gen-E oldu. Markanın yeni ve tamamen elektrikli olan otomobili, şık tasarımına ek olarak hızlı şarj desteği ve 523 km şehir içi menzili ile görücüye çıktı.
Tasarımında firmanın ikonik modeli Mustang’den ilham alındığı belirtilen Puma Gen-E için Ford Türkiye’den yapılan açıklama şöyle:
“Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki son teknoloji montaj tesisinde üretilen ve şirketin İngiltere Halewood’daki fabrikasında elektrik motorları monte edilen elektrikli Puma Gen-E, sıra dışı sürüş keyfine yeni bir enerji katıyor. Kompakt crossover’ı Avrupa’daki müşteriler arasında bir efsane haline gelen Puma, Gen-E versiyonunda gelişen dış tasarımıyla ayırt edici özelliğini ortaya koyuyor. Yeni elektrikli motoru, Puma sürüş deneyimini güçlendiriyor ve etkileyici sürüş menziline katkıda bulunan sınıfının en iyi verimliliğini sunuyor.