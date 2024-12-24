Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü
Türkiye’de satılan bir otomobil modeli için üretim durdurma kararı alındı. Daha önce iki kez daha üretimi durdurulan araç, düşük talep satış nedeniyle bir kez daha süreyi uzattı.
Avrupa pazarında otomobil pazarı için işler iyi gitmiyor. Son yıllarda Çinli şirketler ürettiği otomobillerle dünya pazarına açılırken, Avrupalı markaların satışları azaldı, talepleri de düştü.
Bununla birlikte bazı markalar üretim durdurma gibi kararlar da aldı. Son olarak Türkiye’de de satışı yapılan, Fiat’ın elektrikli otomobili için üretim bir kez daha durduruldu.
Düşük talep, beklentilerin altında kalan satışlar nedeniyle Fiat 500e modelinin üretimi bir kez daha uzatıldı. Daha önce iki kez üretimi durdurulan model, böylece yıl sonuna yaklaşırken üçüncü kez üretim durdurulma kararı ile karşı karşıya kaldı.