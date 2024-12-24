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  4. Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü

Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü

Türkiye’de satılan bir otomobil modeli için üretim durdurma kararı alındı. Daha önce iki kez daha üretimi durdurulan araç, düşük talep satış nedeniyle bir kez daha süreyi uzattı.

Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü - Sayfa 1

Avrupa pazarında otomobil pazarı için işler iyi gitmiyor. Son yıllarda Çinli şirketler ürettiği otomobillerle dünya pazarına açılırken, Avrupalı markaların satışları azaldı, talepleri de düştü. 

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Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü - Sayfa 2

Bununla birlikte bazı markalar üretim durdurma gibi kararlar da aldı. Son olarak Türkiye’de de satışı yapılan, Fiat’ın elektrikli otomobili için üretim bir kez daha durduruldu.

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Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü - Sayfa 3

Düşük talep, beklentilerin altında kalan satışlar nedeniyle Fiat 500e modelinin üretimi bir kez daha uzatıldı. Daha önce iki kez üretimi durdurulan model, böylece yıl sonuna yaklaşırken üçüncü kez üretim durdurulma kararı ile karşı karşıya kaldı.

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Türkiye’de de satılıyordu! Otomobil devinden üretim durdurma kararı, satışlar dibi gördü - Sayfa 4

 Torino'daki tarihi Mirafiori fabrikasında üretilen Fiat 500e’nin üretimi dört hafta daha askıya alındı. 

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